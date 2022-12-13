Луцька міськрада викупить чотири земельні ділянки, аби розширити міське кладовище у селі Гаразджа. Йдеться про дві ділянки у селі Піддубці та ще дві у Борохівській громаді. Сумарно на це планують витратити 2,5 млн грн.

Рішення ухвалили депутати міської ради на позачерговій сесії у вівторок, 13 грудня, повідомляє прес-служба міськради.

Вартість кожної з ділянок становить:

194 тис. грн за ділянку площею 0,1918 га;

1 млн 96 тис. грн за ділянку площею 1,0872;

219 тис. грн за ділянку площею 0,2000 га;

998 тис. грн за ділянку площею 0,9896 га.

Тепер комунальне підприємство «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування», яке обслуговує міські кладовища, повинне укласти угоди з власниками ділянок. Зазначається, що власники вже підтвердили свою згоду на викуп.

Додамо, що міськрада щороку докупляє землю під потреби міського кладовища. Станом на осінь 2022 року на цвинтарі вже орієнтовно 50 тис. могил. Востаннє кладовище розширювали в жовтні 2022 року, тоді за 1,3 млн грн міськрада придбала територію в 1,3 га.