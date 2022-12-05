У випадку повного знеструмлення Луцька мерія готується подавати воду в будинки погодинно. Щоправда, попереджають, що навіть таку подачу води зможуть організувати орієнтовно за 24 години після зникнення електропостачання. Отримати воду зможуть лише мешканці 1-4 поверхів, тож містян, які мешкають на нижчих поверхах, просять ділитись водою з тими, хто мешкає зверху.

Як повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук, у випадку нового блекауту в місті організують погодинну подачу води. «Години подачі води будуть опубліковані додатково, для кожної насосної станції окремо. Для того, щоб знати до якої насосної станції належить ваш будинок, опубліковано відповідний перелік вулиць та насосні станції, до яких вони належать», – зазначає мер. Ознайомитись з таблицею можна за посиланням.

Водночас мешканцям квартир, які мешкають вище 4-6 поверхів може не вистачити тиску. В такому випадку містян закликають скористатись допомогою сусідів і взяти води у них.

«Також на двох свердловинах щоденно з 08:30 до 17:00 за адресами вул. Дубнівська, 26 та вул. Мамсурова, 5в буде відбуватися безкоштовна видача води у велику тару (від 30 літрів). Робота свердловин також буде запущена після спливу 24 годин після повного знеструмлення», – йдеться у повідомленні.

Також мешканців просять зробити запас питної та технічної води.