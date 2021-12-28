Святкові десерти за рецептами Bugatti

Висококласний французький бренд Bugatti добре знається не лише на авто, але й на вишуканих стравах, адже саме поняття «висока кухня» народилось у Франції. До свят автовиробник приготував солодкі подаруночки не лише для своїх клієнтів та відданих шанувальників, а й для решти світу.

Заможним ласунам Bugatti пропонує Різдвяний кошик із 15 видами вишуканих десертів, як-от Сапін де Ноель (різдвяна ялинка), грушевий тарт, тарт де Лінц (лінцерське печиво) та, тарт Обернуаз. Їх також подають у фірмовому ресторані La Fourchette des Ducs, де готує шеф-кухар Ніколас Стамм з двома зірками Мішлен.

Один із фірмових десертів – тарт Обернауз, так полюбився засновнику марки, що ним частували гостей не лише на різдвяні свята, а й на весіллі Етторе Бугатті.

«Хоча не завжди можливо точно відтворити страви минулих часів, ми все ж намагаємося зберегти суть рецептів – точно так, як це робить автовиробник у Мольсхаймі зі створенням автомобілів Bugatti», – каже Стамм і ділиться кількома рецептами.

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Рецепт Тарт Обернуаз

Інгредієнти:

Для тіста:

просіяного борошна 250 г;

цукру 125 г;

вершкового масла 125 г;

яєчних жовтки 3;

молока 40 г;

розпушувача для тіста 3 г.

Для начинки та прикрашання:

малинового джему 125 г;

яєчних білки 3;

цукрової пудри 100 г;

мигдального порошку 100 г.

Приготування:

За допомогою міксера змішати всі інгредієнти до отримання однорідної пасти. Дати відпочити в холодильнику 2 години. Потім тісто розкачати у форму для пирога і змастити малиновим джемом. Відставити в холодильник. Яєчні білки збити до утворення стійкої піни, що тримає форму. Додати цукрову пудру та мигдальну пудру. Намазати пиріг варенням. Випікати в розігрітій духовці при 180°C протягом 20 хвилин, поки коржики не підрум’яняться. Після випікання, дати охолонути до кімнатної температури.

Рецепт Кіпферле з фундуком

Інгредієнти:

цукру 210 г;

вершкового масла 720 г;

просіяного борошна 840 г;

порошку фундука 360 г;

2 стручки ванілі;

цукрова пудра і кориця для прикрашення.

Приготування:

За допомогою міксера змішати всі інгредієнти до отримання однорідного тіста. Сформувати рулетики приблизно 3 см в діаметрі. Дати відпочити в холодильнику 2 години. Нарізати охолоджені рулетики тіста на шматочки приблизно 4 см завдовжки. Випікати в попередньо розігрітій духовці при 180°C протягом 15 хвилин. Після випікання, дати охолонути до кімнатної температури, обваляти печиво в цукрі та кориці. Зберігати в герметичній коробці.

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