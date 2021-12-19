«Снігова куля» виявилась найдорожчим предметом різдвяної колекції Mercedes-Benz Lifestyle
Одяг, аксесуари, ялинкові прикраси, посуд сувеніри та папір для загортання подарунків – у святковій колекції від Mercedes-Benz є усього потроху, але найдорожчою виявилась найменш корисна річ
Авто — Дмитро Ковальчук, 0 0
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Святкова колекція аксесуарів та одягу від Mercedes-Benz USA
Якщо не брати до уваги набір із чотирьох горнят у гарному паперовому пакеті, снігова куля є найдорожчим товаром. Прозора куля на постаменті з написом Mercedes-Benz коштує майже 85 доларів США. Тоді як гарний теплий светр коштує лише 75.
З корисних речей у святковій колекції також є рукавички-трансформери й теплі шкарпетки. Горняткам з тематичними малюнками і написами також можна знайти застосування. Як і ялинковим прикрасам, панчохам на камін та новорічним шапочкам, нехай і раз на рік.
Сувенірні ж снігові кулі, очевидно, прирівнюються до витворів сучасного мистецтва оскільки, не маючи жодної цінності, крім естетичної, коштують дорожче за інші святкові речі від Mercedes-Benz Lifestyle – 2315 гривень в еквіваленті.
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