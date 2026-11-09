Навіть якщо страва зберігається в холодильнику, вона не може залишатися свіжою вічно

Домашній бульйон часто готують у великій каструлі, щоб вистачило надовго. Однак навіть якщо страва зберігається в холодильнику, вона не може залишатися свіжою вічно. Щоб не ризикувати здоров’ям, важливо знати, скільки днів можна зберігати бульйон та за якими ознаками визначити, що страву вже не можна їсти. Видання Рysznosci розповідає, скільки можна зберігати бульйон у холодильнику.

Скільки днів зберігається бульйон у холодильнику?

Домашній бульйон бажано спожити протягом 2–3 днів після приготування за умови належного охолодження та зберігання в холодильнику. Це допоможе зберегти його смак і зменшити ризик псування.

Деякі рекомендації допускають термін до 3–4 днів, якщо бульйон швидко охолодили й увесь цей час зберігали за температури +4 °C або нижче.

Коли бульйон краще викинути?

Якщо бульйон має неприємний запах, незвичний вигляд, піну або змінив колір, його краще викинути. Повторне кип’ятіння не гарантує, що він стане безпечним для споживання.

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Так само не варто ризикувати, якщо ви не знаєте, скільки часу він зберігався або чи підтримував холодильник належну температуру. Особливо це стосується випадків, коли через відключення електроенергії бульйон перебував за температури вище +5 °C понад дві години.