Серіал «Аколіт» виходить 4 червня

Майбутній пригодницький серіал «Аколіт», події якого розгортаються у всесвіті «Зоряні війни» за 100 років до подій фільму «Зоряні війни: Епізод 1 – Примарна загроза», буде одним з найдорожчих серіалів платформи Disney Plus за всю історію.

Перший сезон серіалу «Аколіт» буде складатися з 8 серій, кожна з яких триватиме приблизно по 30 хвилин. І бюджет цих серії склав 180 млн доларів, як повідомляє The New York Times. Тобто на кожну серію витратили приблизно по 22,5 млн доларів.

Для порівняння, на один сезон мегапопулярного серіалу «Мандалорець» платформа Disney Plus витрачає 120 млн доларів, а серіали «Асока» та «Обі-Ван Кенобі» коштували їй по 100 та 90 млн доларів за сезон відповідно.

Але «Аколіт», який виходить 4 червня, все одно не зміг перевершити бюджет першого сезону серіалу «Андор», який склав аж 250 млн доларів. Проте, якщо розділити цю вражаючу суму на 12 серій, виходить по 20,8 млн за кожну, що дешевше, ніж одна серія «Аколіта».

У серіалі «Аколіт» зіграють зірка франшизи «Матриця» Керрі-Енн Мосс, зікра «Голодних ігор» Амандла Стенберг та зірка фільму «Логан» і фентезі «Темні початки» Дафні Кін. Також одного з головних героїв втілить корейський актор Лі Джон-дже.