Мерія Калуша пропонує реорганізувати освітні заклади та економити на енергоресурсах

У бюджеті Калуша бракує грошей на виплату заробітної плати працівникам освітньої галузі. Щоб виправити ситуацію, мерія Калуша пропонує реорганізувати освітні заклади та економити на енергоресурсах. Якщо це не допоможе, бюджетники йтимуть у неоплачувані відпустки.

Як розповів ZAXID.NET, міський голова Калуша Андрій Найда 27 лютого, заборгованість перед освітянами виникла через вилучення військового ПДФО з громади, багатомільйонні борги місцевого підприємства «Карпатнафтохім» та відсутність державної субвенції на освіту.

«Ми всі в одному човні. Держава нам не дофінансовує кошти у всьому, військове ПДФО забрали. Значить будемо всі економити, починаючи від освіти і закінчуючи мною, керівниками відділів. Інакше ми не знайдемо 50 мільйонів. Ми це робитимемо [будемо йти у неоплачувані відпустки] , якщо керівники закладів не здійснюватимуть заходів з оптимізації, економії енергоресурсів. Звичайно, найлегше позвільняти людей, але це взагалі неправильний вчинок у час війни», – сказав Андрій Найда, зазначивши, що, якщо педагоги підуть у відпустки, це не вплине на якість надання освітніх послуг у громаді.

«Це не вплине на освітній процес, [вчителі] будуть підміняти один одного. Навіть за таких умов якість надання освітніх послуг у громаді не постраждає», – сказав міський голова Калуша.

Нагадаємо, під час зустрічі з директорами шкіл Калуша 26 лютого, міська влада запропонувала план з реорганізації освітніх закладів та оптимізації кількості учнів у класах. Серед заходів: перепрофілювання низки ліцеїв у гімназії, зменшення кількості класів, груп продовженого дня та обсягу індивідуального навчання на користь інклюзії, не заповнення вакантних посад, зменшення видатків на харчування, енергоносії, відмова від безкоштовного харчування, зменшення розміру надбавок, доплат і премій, скорочення певної кількості посад тощо.

Додамо, що у 34-х школах та дитсадках Калуша навчається близько 9 тисяч учнів. На освіту з міського бюджету у 2024 році спрямували понад 443 млн гривень, що складає майже половину його видатків.