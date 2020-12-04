Дорогу зі Львова до Винників ремонтують із травня

У суботу та неділю, 5 та 6 грудня, у Львові асфальтуватимуть частину вул. Личаківської, тож ділянка дороги від заводу «Ензим» до вул. Букової буде перекрита для руху транспорту. Про це 4 грудня повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Роботи розпочнуть орієнтовно о 9:00. Підрядник ТзОВ «Автомагістраль-Південь» стелитиме верхній шар асфальту на капітально відремонтованій вулиці. Об’їхати ремонтовану ділянку можна через Лисиничі, відповідно до тимчасової схеми об’їзду.

Зазначимо, що всередині листопада Личаківську частково відкрили для проїзду в реверсному режимі. За проектом, на вул. Личаківській замінили комунікації, проклали асфальт, облаштовують тротуари й велодоріжки, бордюри та нові зупинки для громадського транспорту.

Нагадаємо, капітальний ремонт вул. Личаківської розпочали 27 травня. Ремонт обійдеться містові у 160 млн грн. Тут реконструюють відрізок від вул. Букової і до межі міста довжиною 4,1 км. А у серпні 2018 року у Львові завершили ремонт вул. Личаківської до перехрестя з Пасічною. Роботи почали у 2017 році за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та здійснювали у три етапи.