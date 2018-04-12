Частину дороги Львів-Шегині у Городку відремонтують за ₴156 млн

Служба автомобільних доріг у Львівській області у четвер, 31 травня, уклала із ТОВ «Автомагістраль-Південь» договір щодо капітального ремонту на двох ділянках дороги державного значення Львів-Шегині за 155,9 млн грн.

Участь у закупівлі зі стартовою ціною 156,7 млн грн взяли три компанії: ТОВ «Онур», ТОВ «Техно-Буд-Центр», ТОВ «Автомагістраль-Південь». Пропозиція останнього виявилася найдешевшою, тож замовник уклав угоду на ремонт за 155,9 млн грн, з яких 25,98 млн грн – ПДВ. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozzoro.

Йдеться про капітальний ремонт дороги від в’їзду у Городок до центру міста, з 25-го кілометра до 28+757 та від залізничного переїзду до с. Братковичі з прокладанням нового моста, а саме від 30-го до 32-го кілометра дороги.

Згідно з тендерної документацією, підрядник має розібрати існуюче дорожнє полотно, тротуари, бортові камені, огорожі, винести за межі дороги газогін високого тиску, перекласти водопровід, розібрати міст на 32-му кілометрі дорозі, влаштувати локальні очисні споруди та захист кабелів «Укртелекому».

Опісля укріплюватимуть узбіччя та влаштовуватимуть нове дорожнє полотно, тротуари. На площі Гайдамаків у центрі міста, зокрема, передбачене фігурне мощення. Також мають влаштувати автобусні зупинки, шість світлофорів, 14 світильників зовнішнього освітлення, дорожню розмітку.

Загалом ремонті роботи, згідно затвердженого графіку, триватимуть до листопада 2019 року.

У Службі автодоріг Львівщини надали схему об’їзду транспорту, яка діятиме на час ремонту.

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Додамо, за даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному.