Христина Тімановська боїться повертатися в Білорусь після критики місцевого спортивного керівництва

Чехія заявила, що готова надати притулок білоруській легкоатлетці Христині Тімановській та взяти її під міжнародний захист.

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек після консультацій із прем’єр -міністром Андреєм Бабішем та міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком заявив, що Чехія готова надати візову підтримку та міжнародний захист Тімановській на своїй території. За словами Кульганека, посольство Чехії в Токіо вже отримало відповідні доручення.

Situaci kolem běloruské sprinterky Krysciny Cimanouské považuji za skandální. ČR je připravena pomoci. Po dohodě s @AndrejBabis a @jhamacek jí nabízíme vízum ke vstupu na území, aby se u nás mohla ucházet o mezinárodní ochranu. Naše ambasáda v Tokiu je také připravena pomoci. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 1, 2021

Нагадаємо, в неділю, 1 серпня, Христину Тімановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти до Білорусі проти її волі за критику спортивних чиновників. В аеропорту вона звернулася по допомогу до поліції і не сіла на рейс. Упродовж вечора спортсменка залишалася у поліції. Відомо, що вона хотіла просити про притулок на території Австрії. Також свою допомогу легкоатлетці запропонувало посольство Польщі у Японії.

В інтерв'ю кільком виданням Христина Тімановська заявила, що тепер боїться повертатися в Білорусь, де, як припускає спортсменка, їй може загрожувати ув’язнення.