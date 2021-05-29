У Лізі чемпіонів визначився переможець. Ним став англійський «Челсі». У фіналі команда обіграла інший англійський клуб «Манчестер Сіті», за який виступає українець Олександр Зінченко.

Все в матчі вирішив єдиний гол, який було забито на 42-й хвилині. Відзначився Кай Гаверц. Тут варто відзначити, що він втік від Зінченка і обіграв голкіпера «містян» Едерсона, після чого відправив м’яч у порожні ворота.

Для «Челсі» це друга перемога у Лізі чемпіонів. Попередній раз команда тріумфувала у 2012 році. Натомість «Манчестер Сіті» до цього жодного разу не перемагав в Лізі чемпіонів.

Матч відбувся в Порту, хоча планувався матч у Стамбулі. Саме там мав відбутися фінал минулого сезону, але й тоді фінальну частину Ліги чемпіонів перенесли до Португалії (тільки тоді був Лісабон) через пандемію коронавірусу. Цього року перенесли зі Стамбулу через те, що Туреччина потрапила до «червоної зони» карантину.