В Лізі Європи визначився переможець. У фіналі іспанський «Вільярреал» переміг англійський «Манчестер Юнайтед» у серії пенальті.

В основний час команди зіграли внічию 1:1. У першому таймі за іспанський клуб забив Жерар Морено. У другому таймі Едісон Кавані зрівняв рахунок на табло.

Зважаючи на нічию в основний час, командам довелося грати овертайм. Але там голів забито не було. Тож визначати переможця довелося у серії пенальті.

Перші десять ударів кожна з команд реалізувала. Відтак черга дійшла до воротарів. Голкіпер «Вільярреалу» Ієронімо Рульї свій момент реалізував. А от його суперник Давід де Хеа пробив вкрай невдало. І Рульї відбив м’яч, принісши перемогу своїй команді.

Завдяки цій перемозі «Вільярреал» зіграє у груповій стадії Ліги чемпіонів наступного сезону.