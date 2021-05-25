Футбольний клуб «Шахтар» офіційно оголосив, що новим тренером команди став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Контракт підписано на два роки.

Де Дзербі замінить в «Шахтарі» португальця Луїша Каштру, в якого закінчився контракт з клубом.

Попереднім місцем роботи Де Дзербі був італійський «Сассуоло», з яким в минулому сезоні посів восьме місце в чемпіонаті.

Італієць став 34-м головним тренером в історії «Шахтаря».