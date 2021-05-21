Руслан Маліновський

Керівництво чемпіонату Італії назвало найкращого гравця в травні. Ним став півзахисник «Аталанти» Руслан Маліновський.

За чотири матчі, що український півзахисник провів в чемпіонаті Італії в травні, гравець відзначився двома голами (у ворота «Парми» та «Дженоа») та трьома результативним передачами.

Відзначимо, що Маліновський забив і у фіналі Кубка Італії, але його команда поступилася «Ювентусу».

Вручення нагороди відбудеться в неділю, 23 травня. В цей день «Аталанта» зіграє останній матч чемпіонату Італії в цьому сезоні. На власному полі клуб з Бергамо прийматиме «Мілан», з яким веде боротьбу за друге місце в турнірній таблиці.