Волейболісти «Кажанів»

Волейбольний клуб «Барком-Кажани» зі Львова подав заявку на участь у польській PlusLizi. Президенти польських клубів таку ідею підтримали.

Однак виступити в чемпіонаті Польщі «Кажани» зможуть лише з сезону 2022/23, а не з наступного. Окрім того, команда повинна виконати ряд умов, аби відповідати всім ліцензійним вимогам чемпіонату Польщі.

У львівському клубі бажання заявитися в чемпіонат Польщі пояснили відсутністю конкуренції в українському чемпіонаті. В цьому сезоні «Кажани» виграли усі волейбольні нагороди в Україні – чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

Попри те, що «Кажани» заявилися в чемпіонат Польщі, вони й надалі планують виступати в чемпіонаті України. Однак як це буде виглядати – поки невідомо.