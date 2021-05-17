«Галичанка» стала чемпіонкою України з гандболу

Львівський гандбольний клуб «Галичанка» відсвяткував чемпіонство в українській Суперлізі після матчів у Львові.

Дівчата достроково стали чемпіонками України ще у попередньому турі в Ужгороді. Тож на матчі 14-16 травня виходили вже у статусі чемпіонок. Та головний тренер команди не дав розслабитися своїм підопічним, тож вони зуміли виграти на рідному майданчику обидва матчі – проти ужгородських «Карпат» та херсонського «Реалу».

Для «Галичанки» перемога у національній першості стала сьомою поспіль.

Після фінального матчу чемпіонату проти «Карпат» на львівських гандболісток очікувала церемонія нагородження. А самі дівчата вирішили відсвяткувати чемпіонство спеціальним танком.