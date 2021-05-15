Збірна України з синхронного плавання визнана найкращою командою чемпіонату Європи

Україна перемогла на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті у командних змаганнях з синхронного плавання у дисципліні хайлайт.

У складі нашої команди виступали: Марта Федіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексіїви, Катерина Різник, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Деревянченко, Вероніка Гришко.

Загалом Україна завоювала вісім медалей в синхронному плаванні. В активі нашої збірної чотири «золота» і чотири «срібла». Раніше чемпіонами Європи стали Марта Федіна (технічна програма) та наша команда в довільній комбінації та довільній програмі.

За підсумками турніру, збірна України з синхронного плавання визнана найкращою командою чемпіонату Європи.