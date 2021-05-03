Анжеліка Терлюга перемогла на турнірі в Лісабоні

Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала переможницею етапу Karate 1 Premier League в Лісабоні.

Анжеліка Терлюга (вагова категорія до 55 кг) у фінальній сутичці впевнено перемогла представницю Єгипту Ясмін Аттію (6:0).

На цьому ж турнірі львівський каратист Станіслав Горуна здобув ліцензію на Олімпійські ігри. Він отримав олімпійську ліцензію достроково за рейтингом.

А вже наступного дня Горуна завоював бронзову медаль. У поєдинку за третє місце українець переміг угорця Габора Харшпатакі (3:2).

Терлюга ж свою олімпійську ліцензію здобула ще у березні минулого року, коли пробилася у фінал турніру в Дубаї.

Тоді 29-річна спортсменка стала першою каратисткою в історії України, що вийшла на Олімпійські ігри.

Карате дебютує в програмі Олімпіад тільки на Іграх в Токіо, які перенесли з 2020 на 2021 рік через пандемію коронавірусу.