Станіслав Горуна зможе поборотися за медаль на Олімпійських іграх, що відбудуться влітку в Токіо

Львівський каратист Станіслав Горуна здобув ліцензію на Олімпійські ігри. Він отримав олімпійську ліцензію достроково за рейтингом.

Як повідомили в суботу, 1 травня, в управління спорту Львівської міської ради, львів'янин Станіслав Горуна на етапі Karate 1 Premier League у Лісабоні, у своїй ваговій категорії до 75 кг вийшов у сутичку за бронзу, де в неділю виступатиме проти угорця Габора Харшпатакі. Це дає йому змогу достроково здобути олімпійську ліцензію на ігри, що відбудуться у Токіо впродовж 23 липня – 8 серпня цього року.

«Цей факт, вже незалежно від недільного результату, дозволяє Станіславу убезпечити себе від переслідувачів та достроково, ще до останнього етапу відбору, яким буде чемпіонат Європи в Хорватії, здобути олімпійську ліцензію за рейтингом», – ідеться в повідомленні управління спорту.

Зазначимо, що раніше за рейтингом на Олімпійські ігри в категорії до 55 кг вже відібрали каратистку з Одеси Анжеліку Терлюгу.

32-річний Станіслав Горуна – український атлет в категорії куміте (до 75 кг) зі Львова. Він переможець Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року. Шестиразовий чемпіон України з карате, заслужений майстер спорту міжнародного класу та капітан української національної збірної України з карате.