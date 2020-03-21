Чемпіонат світу з хокею скасували через коронавірус

У суботу, 21 березня, Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила про скасування Чемпіонату світу-2020 через пандемію коронавірусу Covid-19. Про це організація повідомила на своєму сайті.

Чемпіонат світу з хокею на льоду мали провести в швейцарських містах Цюрих і Лозанна з 8 по 24 травня, але через спалах коронавірусу його все ж вирішили скасувати.

«Ми як міжнародна спільнота з гри в хокей на льоду постали перед жорстокою реальністю. Коронавірус є глобальною проблемою і вимагає значних зусиль урядів для боротьби з його поширенням. IIHF має зробити все можливе для підтримки цієї боротьби», — заявив президент Федерації хокею Рене Фазель.

Усім, хто придбав квитки на змагання Чемпіонату, обіцяють відшкодувати їхню вартість. Таким чином, збірна Фінляндії ще на рік залишається найсильнішою хокейною збірною світу.

Через пандемію Covid-19 вже скасували Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020) та Гран-прі «Формули-1» (останні натомість проведуть у кіберспортивному форматі), а також низку інших спортивних заходів на міжнародному та національному рівнях.