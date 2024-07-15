Гаррі Кейн – один з володарів «Золотого бутса»

14 липня відбувся фінал Євро-2024, у якому здобула перемогу збірна Іспанії. Одразу шестеро футболістів записали до свого доробку по три голи протягом турніру. Раніше, аби визначити найкращого бомбардира, організаторам змагань доводилось вираховувати переможця за додатковими показниками. Однак цьогоріч УЄФА вирішив відмовитись від такої практики і вручити заповітну нагороду усім футболістам.

Як наслідок, найкращими бомбардирами турніру стали Коді Гакпо (Нідерланди), Гаррі Кейн (Англія), Жорж Мікаутадзе (Грузія), Джамал Мусіала (Німеччина), Дані Ольмо (Іспанія) та Іван Шранц (Словаччина).

Цікаво, що перед фіналом одразу два гравці мали шанс стати одноосібними лідерами – Ольмо у іспанців та Кейн у англійців, але обом не вдалось відзначитись у фінальному матчі.

Володарі «Золотого бутса» чемпіонату Європи 2024 року:

Коді Гакпо (Нідерланди) – забив по голу на груповому етапі Польщі та Австрії, а також Румунії в 1/8 фіналу.

(Нідерланди) – забив по голу на груповому етапі Польщі та Австрії, а також Румунії в 1/8 фіналу. Гаррі Кейн (Англія) – відзначився у воротах Данії у групі, а також засмутив голкіперів Словаччини та Нідерландів у плейоф.

(Англія) – відзначився у воротах Данії у групі, а також засмутив голкіперів Словаччини та Нідерландів у плейоф. Жорж Мікаутадзе (Грузія) – єдиний бомбардир на Євро-2024, який забив у трьох матчах групового раунду (Туреччині, Чехії та Португалії).

(Грузія) – єдиний бомбардир на Євро-2024, який забив у трьох матчах групового раунду (Туреччині, Чехії та Португалії). Джамал Мусіала (Німеччина) – на груповому етапі відзначався з Шотландією та Угорщиною, а також забивав Данії в 1/8 фіналу.

(Німеччина) – на груповому етапі відзначався з Шотландією та Угорщиною, а також забивав Данії в 1/8 фіналу. Дані Ольмо (Іспанія) – всі три голи забив у плейоф Євро (Грузії в 1/8 фіналу, Німеччині в 1/4 фіналу та Франції в ½ фіналу).

(Іспанія) – всі три голи забив у плейоф Євро (Грузії в 1/8 фіналу, Німеччині в 1/4 фіналу та Франції в ½ фіналу). Іван Шранц (Словаччина) – розписався у воротах Бельгії та України на груповому етапі і засмутив кіпера Англії в плейоф.

Нагадаємо, на Євро-2020 найкращим бомбардиром турніру став Кріштіану Роналду, який забив 5 м'ячів. Патрік Шик забив стільки ж, але португалець випередив чеха завдяки асисту.