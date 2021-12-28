Через ожеледицю у травматологів львівських лікарень суттєво побільшало пацієнтів. Лише за минулу добу, 27 грудня, з різними травмами по медичну допомогу звернулося понад 120 людей, 17 з яких госпіталізували.

У відділення невідкладної допомоги 8-ї лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова у понеділок, 27 грудня, з різного роду травмами (переломи, вивихи, забої, розрив зв’язок тощо) звернулися 43 травмовані пішоходи, 10 з яких госпіталізували.

До травматологів лікарні швидкої допомоги цього ж медичного об’єднання за минулу добу звернулося 26 травмованих, шістьох госпіталізували. У вівторок, 28 грудня, на 13:00 медичну допомогу у цій лікарні надали вже 27 травмованим.

Ще 53 травмованим надавали допомогу у травмопункті , що на вул. Виговського, одного пацієнта з переломами госпіталізували до лікарень.

Серед травмованих є люди різного віку: і старші, і молоді. Найчастіше фіксують переломи ніг та рук, вивихи, забої різного ступеня, розрив зв'язок тощо.