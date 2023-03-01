Маленький переніс дві операції, але зараз ним уже все гаразд

До львівської дитячої лікарні св. Миколая рідні привезли дворічного хлопчика, який задихався. Спеціалісти встановили: у нього пневмонія, яка вразила 30% легень. До неї приєдналася грибкова інфекція.

Мати дворічного Максимка розповіла лікарям, що син ріс активним хлопчиком і раптом враз став млявим, почав задихатися, тож вони відразу звернулися по медичну допомогу.

У лікарні дитину обстежили і з'ясували, що у маленького пацієнта – пневмонія, що вразила 30% легень. Стан ускладнювала грибкова інфекція.

«Вона не піддавалася лікуванню антимікробними засобами. Інфекція агресивно руйнувала праву легеню дитини. Гній роз’їдав частину органа, частину грудної стінки всередині та шкіру зовні. Зрештою, Максим потрапив у реанімацію», – кажуть у лікарні.

Місяць хлопчик дихав завдяки апарату штучної вентиляції легень. Йому встановили дренажі, які виводили гній з організму. Згодом дитячі хірурги зробили хлопчику малоінвазивну операцію: через невеликий розріз видалили гнійне вогнище з плевральної порожнини. Стан Максима стабілізувався, та, на жаль, ненадовго. Інфекція продовжувала руйнувати його легеню. Тоді стало зрозуміло, що без радикальної операції не обійтися. Треба видалити нижню частину легені, а це 10% органа.

Другу операцію також провела операційна бригада, яку очолив завідувач відділення Олександр Калінчук. Вона пройшла успішно.

За словами лікарів, уже за кілька днів самопочуття хлопчика поліпшилося і невдовзі його виписали з лікарні додому. Якби Максима не прооперували, інфекція вразила б більший об’єм легені і для реабілітації хлопчику знадобилися б місяці.

У дитячій лікарні кажуть, що пневмонія з ускладненнями трапляється в дітей усе частіше. Тому важливо помічати всі зміни в організмі малечі та вчасно звертатися на консультацію до спеціалістів.