Через російські обстріли на Херсонщині пошкоджене залізничне полотно, тому поїзд із Києва до Херсона не курсує. Натомість кінцевою зупинкою поїзда стане Миколаїв.

Як повідомили 13 лютого в «Укрзалізниці», пасажирів із Миколаєва до Херсона довезуть автобусними шатлами. Так само автобусом зможуть доїхати херсонці, які очікують на поїзд до Києва.

«Ремонт колії вже у процесі, про можливі зміни в наступних рейсах Укрзалізниця повідомить додатково», – повідомили в УЗ.

Нагадаємо, наприкінці листопада «Укрзалізниця» призначила два поятги до Херсона, що курсують із Києва та Львова.