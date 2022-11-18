З Києва потяг до Херсона курсуватиме в парні числа, а з Херсона – в непарні

«Укрзалізниця» у п’ятницю, 18 листопада, запускає перший поїзд з Києва до Херсона, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали «квиток до перемоги», вагони ж розписали українські митці», – написав він у Facebook.

За його словами, поїзди вирушатимуть з Києва по парних числах, а з Херсона – по непарних.

Зазначимо, що раніше запуск потягів до Херсона анонсував міністр інфраструктури Олександр Кубраков, але тоді він не називав конкретних дат.

Раніше «Укрзалізниця» забезпечила вокзал Херсона резервним живленням та терміналами Starlink – вокзал став другою точкою в місті, де можна зарядити мобільні телефони та під’єднатись до інтернету, зазначає «Економічна правда».

Херсон звільнили від російських окупантів 11 листопада.