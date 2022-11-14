«Укрзалізниця» вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Перший пасажирський потяг вирушить до Миколаєва вже 14 листопада. Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових.

Поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних – з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах «Укрзалізниці».

Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Крім того, міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що протягом 10 днів «Укрзалізниця» також розраховує відновити залізничне пасажирське сполучення з деокупованим Херсоном.