Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою і місцем

«Укрзалізниця» спільно з платформою United24 розпочала благодійний проект «Квитки до перемоги». Від неділі, 13 листопада, українці можуть оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

«Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним – одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою і місцем. Дуже радісно запускати цей проект, знаючи, що квитками Київ-Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом», – повідомили в прес-службі «Укрзалізниці» 13 листопада.

Рейси буде здійснювати «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічні квитки можна за посиланням. Вартість квитків для всіх рейсів однакова: плацкарт – 1000 грн, купе – 2000 грн, люкс – 5000 грн. Кошти від їх продажу будуть переказані через платформу United24 на закупівлю автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Як інформував ZAXID.NET, 9 листопада російський командувач об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що армія Росії вимушено покидає Херсон. 11 листопада у Херсон зайшли українські військові.

Як повідомив голова правління «Укрзалізниці», 12 листопада представники компанії прибули до міста, щоб оцінити пошкодження та почати роботу з відновлення залізничного сполучення: «Розмінування йде швидко, але все ж займає час. Пошкоджену колію та розбиті вагони пофіксимо швидко. Вокзал на місці. Люди чекають. Значить скоро буде поїзд до Херсона».