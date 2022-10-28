Укрзалізниця запускає нові поїзди міжнародного сполучення. Рейси курсуватимуть з різних міст України до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Окрім міжнародних, Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів в межах України. Оновлений графік, який презентували 28 жовтня, передбачає нові рейси, серед яких чотири запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Поїзд №90/89 Київ – Перемишль (Польща) курсуватиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів. Він передбачає комфортний нічний поїзд на додачу до Інтерсіті+ з місцями для сидіння. Графік руху такий: Київ (22:52) – Вінниця (02:03) –Тернопіль (06:28) – Львів (08:55). Зворотний виїзд о 13:45, Львів – 18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 01:58, Київ – 05:42.

№351/352 Київ – Кишинів (Молдова) матиме зручну стиковку на станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія). Поїзд курсуватиме через день, відправка зі станції Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53, прибуття до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48.

Квитки на новопризначений поїзд Харків – Хелм (Польща) надійдуть у продаж у листопаді. З 11 грудня розпочне рух новий щоденний рейс з австрійського Відня до Чопа.

Два міжнародні рейси скорочують час в дорозі: №23 Київ — Хелм пришвидшується на 2 години в обидві сторони; №67 Київ — Варшава пришвидшується на 2 години до Польщі і на 1 годину до України.

Основні зміни стосуються таких маршрутів:

Поїзд № 65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.

сполучить обидва міста з Дніпром. Поїзд № 266/265 Ковель – Ужгород вперше за багато років з’єднає Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, Дрогобичем обласним центром Закарпаття. При цьому зупинка у Львові в напрямку із Закарпаття на Волинь зручно запланована близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.

вперше за багато років з’єднає Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, Дрогобичем обласним центром Закарпаття. При цьому зупинка у Львові в напрямку із Закарпаття на Волинь зручно запланована близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00. Поїзд № 769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський. Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини із Києвом та Вінниччиною.

Ще три нові сполучення готуються до запуску найближчим часом:

Поїзд № 111/112 Ізюм – Київ преедбачає прямий доїзд до столиці для жителів деокупованої Харківщини.

преедбачає прямий доїзд до столиці для жителів деокупованої Харківщини. Поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, Києвом та Дніпром.

прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, Києвом та Дніпром. Поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.

Крім того, відновлюють рух маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

№ 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

№ 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 7/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;

№ 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;

№ 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;

№ 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;

№ 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;

№ 7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;

№ 49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.

Швидкісні поїзди Інтерсіті+ теж зазнають позитивних зрушень у графіку:

№ 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;

№ 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години;

Час відправлення поїздів напрямку Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів – Київ став значно зручнішим для пасажирів:

№ 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;

№ 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;

№ 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;

№ 708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;

№ 710/709 Чернігів – Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.

Укразалізниця додає, що на дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 існуючих поїздах, що дає можливість більш ефективно використовувати парк локомотивів та зменшити витрати електроенергії на тягу.