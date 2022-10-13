Пасажир отримує безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами за обраним маршрутом впродовж 30 днів

Пасажири «Укрзалізниці» з 13 жовтня можуть придбати абонементи на безлімітні поїздки приміськими електричками в 10 областях України. Абонемент діє місяць, його вартість стартує від 200 грн і залежить від маршруту, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«З абонементом пасажир отримує безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами обраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонемента», – йдеться в повідомленні у Telegram.

Абонементи на місячний проїзд приміськими рейсами можна придбати в чат-боті «Укрзалізниці» у практично усіх доступних месенджерах в Telegram, Viber, Apple Messages та Facebook Messenger.

Зокрема, абонементи на місячний проїзд діятимуть наразі на маршрутах у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Також можна придбати абонемент на київську кільцеву електричку. Крім того, в чат-боті можна придбати квитки на всі приміські рейси Одеської залізниці.

Чи заплановане розширення дії такої пропозиції для користувачів в інших областях України в «Укрзалізниці» наразі не повідомляють.