У п’ятницю, 7 жовтня, почав курсувати потяг «Дністровський експрес» Чернівці – Львів, який повторює історичний маршрут польської «Люкс-торпеди», що курсувала майже 100 років тому.

«Ніщо не зупинить поїзд, час якого настав: «Дністровський експрес» мав вирушити у першу мандрівку ще наприкінці лютого, але тоді наші вагони вже були задіяні в евакуації українців, тож прем'єру довелося відкласти. Укрзалізниця призначає повторний дебют регіонального експресу №802/801 Чернівці – Львів, який фактично повторює історичний маршрут славетної «Люкс-торпеди», – ідеться в повідомленні Укрзалізниці.

Поїзд курсуватиме щодня з Чернівців о 5:30 і прибуватиме у Львів о 12:18; у зворотному напрямку він вирушатиме зі Львова о 15:07 і прибуватиме до Чернівців о 22:05. Маршрут поїзда проходить через Заліщики, Чортків, Тернопіль, Золочів та інші міста. Квитки можна придбати у застосунку, чат-боті, на сайті та в касах Укрзалізниці від сьогодні.

У 1930-х роках між Львовом та іншими містами регіону курсував експрес «Люкс-торпеда», що за конструкцією був схожий на сучасний рейковий автобус. «Торпеда» виглядала як гібрид автобуса й лімузина і могла розігнатись до 120 км/год.

Перша «Люкс-торпеда» була збудована у 1933 році в Австрії фірмою Аustro-Daimler-Puch. У 1936 році такі експреси випускали вже на польському заводі Fablok. Зі Львова торпеди курсували у Стрий, Дрогобич, Станіслав, Заліщики, Тернопіль тощо. Під час Другої світової війни майже усі вони були знищені бомбардуваннями, а три, що вціліли на Краківському вокзалі, деякий час використовувались німецькою окупаційною владою. До нашого часу жодна «Люкс-торпеда» не збереглась.