Скористатися квитком до Севастополя можна буде після його деокупації

«Укрзалізниця» відкрила продаж символічних квитків на перший рейс у тимчасово окупований Севастополь у межах проекту «Квитки до перемоги», повідомила прес-служба компанії в четвер, 17 листопада.

Севастополь став шостим українським містом проекту. Раніше «Укрзалізниця» розпочала продаж квитків у вже звільнений Херсон, а також тимчасово окуповані Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Сімферополь.

«З огляду на 2500 проданих квитків та надзвичайний інтерес українців до проекту "Квитки до перемоги", який "Укрзалізниця" запустила разом з платформою United24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватися п'ятьма містами», – заявили в компанії.

Скористатися цими квитками можна буде одразу після деокупації міст. Щойно рух буде відновлено, «Укрзалізниця» надішле власникам квитків листа з інформацією про всі деталі щодо обраного рейсу. Рейси здійснюватиме легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що всі квитки благодійні: кошти від їх продажу перерахують через платформу United24 на закупівлю автомобілів, які допоможуть з'єднати міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.