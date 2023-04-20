У змаганнях братимуть участь понад 200 спортсменів з усієї України

У найближчі вихідні, 22 і 23 квітня, у Жовкві відбудеться національний чемпіонат з велоспорту на шосе за трековою програмою Zhovkva Cup Race. Для зручності проведення змагань на кілька годин обмежать рух на дорогах, де змагатимуться спортсмени. Про це повідомляє управління молоді та спорту ЛОВА.

У суботу, 22 квітня, з 12:00 до 15:00 обмежать рух на трасі Зіболки-Жовква Т1425. У цей день найкращих велоспортсменів визначатимуть у командній гонці на час на дистанції 4 кілометри.

У неділю, 23 квітня, з 9:00 до 20:00 обмежать рух центральними вулицями міста Жовква – площею Вічева, вулицями Лесі Українки, Лісна та Степана Бандери. У цей день визначать чемпіонів у груповій гонці на різних дистанціях – від 15 до 30 кілометрів.

Водіїв закликають обирати альтернативні шляхи або планувати подорожі в інший час.

Zhovkva Cup Race – це велоперегони національного рівня нового формату, які організовує управління молоді та спорту Львівської ОВА. На чемпіонат зареєстровано понад 200 спортсменів віком 13-18 років з усієї України.

Під час церемонії нагородження відбудеться благодійний концерт та ярмарок від Львівського обласного пластового центру на підтримку Збройних сил України, на якому виступлять виконавці SOWA та Shumei. Урочиста частина нагородження розпочнеться о 17:00 біля Жовківського замку.