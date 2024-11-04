Температура у ліцеях Калуша не перевищує 8° градусів

З понеділка, 4 листопада, калуські ліцеї №2, 4, 5, 6, 7, 10, а також місцеві заклади професійної освіти перевели на дистанційне навчання. Для опалювання шкіл та дитсадків мерія просить у «Нафтогазу» газ за пільговими цінами.

Як повідомила заступниця начальника управління освіти Калуської міської ради Леся Кобзан, без опалення наразі 6 ліцеїв і 5 дитсадків.

«Найгірша ситуація — у ліцеях: у деяких кабінетах температура становить вісім градусів. Із шостої години ранку електрообігрівачами обігрівають групи закладів дошкільної освіти. Там, у середньому – 12-15 градусів тепла. Є підстави переводити дітей на дистанційну форму навчання», – зазначила Леся Кобзан.

Під час засідання комісії ТБ та НС керівникам калуських ліцеїв №2, 4, 5, 6, 7, 10 та закладам професійної освіти рекомендували організувати навчання за дистанційною формою. Також Калуш звернувся до НАК «Нафтогаз України» з проханням сприяти подачі пільгового газу для опалювання міста.

Нагадаємо, через банкрутство власника Калуської ТЕЦ – компанії «Костанза» у Калуші досі повноцінно не розпочався опалювальний сезон. Без тепла залишилися близько 4 тис. мешканців, опалення нема в 11 навчальних закладах та низці бюджетних установ.