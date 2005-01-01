Через виступ «Хамерман Знищує Віруси» поліція Прикарпаття відкрила кримінальне провадження

Учасники «ХЗВ» виступили в Івано-Франківську майже голими і викликали скандал

Поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство після виступу музичного гурту «Хамерман Знищує Віруси» на фестивалі «Порто Франко» в Івано-Франківську.

Як повідомила піар-менеджерка фестивалю Ірина Плехова, у зв’язку з цим до поліції викликали президента заходу Романа Григоріва. З її слів, які процитував «Галицький кореспондент», справу порушили за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб.

У свою чергу видання «Курс» повідомило, що до поліції викликали не лише Григоріва, але й інших причетних до організації фестивалю – Володимира Гайдара та Ростислава Держипільського. Як йдеться в повідомленні, справу відкрили «за скаргою невідомих осіб».

Ситуацію також прокоментував учасник гурту «Хамерман Ззнищує В» Альберт Цукренко. З його слів, міська влада відреагувала не на сам виступ, а на реакцію людей.

«Мені здається, що це реакція влади не на те, що відбулось, а на те, як люди відреагували. Не можу говорити точно, але місцева влада може так захотіла пропіаритись», – сказав він.

Також Цукренко додав, що говорити з місцевою владою вони готові. Мовляв, щоб розв’язати цю проблему потрібний діалог.

«Зараз треба розібратися, що сталося. А потім вже говорити. Ми готові, але питання наскільки готова до діалогу інша сторона», – сказав музикант.

Як відомо, учасники гурту «Хамерман знищує віруси» під час свого епатажного виступу напередодні були на сцені майже оголеними. Разом з тим подія була закритою і мала вікові обмеження 21+.

Після скандалу, який виник через цей виступ, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив освятити місцевий Палац Потоцьких, в якому пройшов цей захід.