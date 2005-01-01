Мер Івано-Франківська доручив освятити Палац Потоцьких після виступу «Хамерман Знищує Віруси»

Музиканти виступали на сцені майже оголеними

СуспільствоЯрослав Іваночко, сьогодні, 12:3226261

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Мер Івано-Франківська доручив освятити Палац Потоцьких після виступу «Хамерман Знищує Віруси»
фото Руслана Марцінківа
Гурт «Хамерман Знищує Віруси» виступив у рамках фестивалю Porto Franko

У четвер, 14 червня, у рамках фестивалю Porto Franko у Івано-Франківську відбувся концерт українського гурту «Хамерман Знищує Віруси». Учасники гурту виступали на сцені майже оголеними – прикритими були лише статеві органи музикантів. Концерт відбувався у дворі Палацу Потоцьких та зібрав чимало глядачів.

Наступного дня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook обурився виступом музикантів та доручив освятити місце, де вони виступали.

«Після вчорашнього виступу в палаці Потоцького доручив В.Гайдару (керівник департаменту архітектури – ред.) освятити місце проведення заходів! Організатори, а це благодійний фонд Шевченка гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми звісно за проведення заходів, але не таких!», – написав Марцінків.

«Хамерман Знищує Віруси» – провокативний український фрік-гурт заснований у 1996 році. Лауреати фестивалю «Червона Рута» 1999 року, переможці конкурсу «Перлини Сезону» 2000 року у номінації «танцювальна музика». Гурт декілька разів виступав хедлайнерами музичних фестивалів, таких, як «Файне місто» (Тернопіль), «Нашатир» (Дніпро) та «Zaxidfest» (Родатичі).

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