Поліція попросила ЗМІ надати відео виступу групи «Хамерман Знищує Віруси» в Івано-Франківську

КультураОлег Костюк, 18 червня13020

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Поліція Івано-Франківської області звернулася до місцевого видання «Курс» з проханням надати відео і фото виступу групи «Хамерман Знищує Віруси» на фестивалі Porto Franko 14 червня. Про прохання поліції повідомив головний редактор видання «Курс» Сергій Борис у Facebook.

«Прошу вас в найкоротші терміни надати інформацію, чи здійснювалася співробітниками довіреної вам установи фото, відеофіксація виступу учасників групи «Хамерман Знищує Віруси» під час міжнародного фестивалю актуального мистецтва Porto Franko 2018», – йдеться в документі.

Нагадаємо, 15 червня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що доручив освятити одну з локацій фестивалю Porto Franko після виступу групи «Хамерман Знищує Віруси». Представників міської влади обурило те, що музиканти вийшли на сцену практично голі.

Виступ музикантів на заході розслідується за статтею «хуліганство». Заяву в поліцію написав голова всеукраїнського об'єднання «Голос» Ростислав Гудзинський.

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