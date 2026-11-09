42% закладів можуть втратити старшу школу

Із вересня 2027 року в Україні впроваджуватимуть реформу старшої школи, яка передбачає поділ закладів освіти на школи, гімназії та ліцеї, а також передбачає, що старшокласники навчатимуться окремо від інших дітей. За попередньою оцінкою проєкту Decide, близько 42% закладів можуть перестати навчати старшокласників. Про це пише сайт Educаtion.ua.

Загалом станом на 1 вересня 2026 року, тобто за рік до старту навчання у нових академічних ліцеях, громади запланувати утворити 2090 академічних ліцеїв, із них 54 – на територіях, які є тимчасово окупованими.

Найбільше академічних ліцеїв планують відкрити в Києві – 254. Серед областей лідирує Харківська (193 ліцеї), далі – Дніпропетровська (159), Львівська (155) та Одеська (148).

Структура майбутніх академічних ліцеїв:

1425 закладів (68%) – академічні ліцеї, що включатимуть початкову школу та гімназію (1-12 класи);

413 закладів (20%) – академічні ліцеї із гімназією (5-12 класи);

252 заклади (12%) – класичні академічні ліцеї (10-12 класи).

Тобто зараз у 12% ліцеїв планують навчати лише старшокласників, однак з повноцінним впровадженням реформи кількість цих закладів зростатиме. Загалом, за попередньою оцінкою, 42% закладів можуть втратити старшу школу.

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«Необхідно врахувати, що зі створенням академічних ліцеїв значна частина ЗЗСО, де досі функціонували 10–11 класи, перейде на навчання лише до 9 класу включно: цей процес стартує вже з наступного навчального року та остаточно завершиться до 2028/2029 н. р. Враховуючи рішення ОМС, які затверджують плани територіальних громад щодо формування мереж закладів загальної середньої освіти, загальна кількість таких ЗЗСО може становити близько 5600 закладів (42%)», – пише проєкт Decide.

Нагадаємо, що реформа шкільної освіти повноцінно запрацює в Україні із 2027 року. Учні навчатимуться 12 років замість 11, а старшокласники зможуть обирати свій профіль та більш якісно готуватись до вступу в університет, приділяючи увагу необхідним предметам.

Міносвіти затвердило 150 ліцеїв з усієї України, які із вересня 2026 року розпочали пілотувати реформу. У переліку є 13 ліцеїв зі Львівщини.