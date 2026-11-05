Для вчителів підготували методичні матеріали

Учні старшої школи зможуть створювати соціальні кампанії, розробляти гуманні рішення для допомоги тваринам, перевіряти факти про індустрію розваг і навіть укладати маніфест класу про майбутнє. Освітня ініціатива «Гуманна освіта та волонтерство» поповнилася сімома новими уроками, які отримали гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» від МОН. Усі матеріали доступні вчителям безоплатно, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Замість звичайного засвоєння теорії пропонується дослідження реальних проблем, дискусії, командна робота та пошук рішень. Саме такий підхід застосують до семи нових уроків для старшокласників, які розробили зоозахисна організація UAnimals та Suziria Group у межах проєкту «Гуманна освіта та волонтерство».

Заняття охоплюють теми відповідального ставлення до тварин, волонтерства, громадянської активності, екології та технологій майбутнього. Вони допомагають розвивати критичне мислення, медіаграмотність, емпатію та навички аргументації.

Які теми вивчатимуть старшокласники

Нові уроки побудовані навколо практичних завдань. Наприклад, на занятті про відповідальне ставлення до тварин учні досліджуватимуть концепцію п’яти свобод тварин, аналізуватимуть реальні ситуації та дізнаватимуться, що означає відповідальний догляд за домашніми улюбленцями.

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Практичним результатом стане власна соціальна кампанія «Adopt, Don’t Shop!» – «Прихисти, а не купуй!». Так школярі зможуть привернути увагу до адопції безпритульних тварин.

Ще одне заняття присвячене індустрії розваг із використанням тварин. Старшокласники перевірятимуть поширені твердження, шукатимуть достовірні джерела та вчитимуться відрізняти факти від маніпуляцій.

На уроках про гуманні стратегії та волонтерство учні знайомитимуться з різними способами допомоги тваринам, вивчатимуть основи фандрейзингу й шукатимуть інженерні рішення. Зокрема, їм запропонують розробити ідеї теплих укриттів для тварин, використовуючи принципи апсайклінгу – повторного застосування матеріалів.

Окремий урок допоможе розібратися з етичними дилемами та впливом особистого вибору на довкілля. Реальні історії порятунку тварин, зокрема під час війни, стануть приводом поговорити про те, як гуманність проявляється у конкретних вчинках.

Є в програмі й англомовний урок-дебати. Він поєднує практику іноземної мови з обговоренням етичних питань: учні зможуть тренувати мовлення, формулювати аргументи та відстоювати власну позицію.

Найбільше простору для уяви залишає інтерактивний урок «Код майбутнього». Він переносить школярів у 2050 рік, де потрібно обміркувати виклики на перетині штучного інтелекту, біотехнологій і кліматичних змін. Завдання учасників – обговорити можливі сценарії, знайти спільні рішення та створити маніфест класу.

Таким чином, сім занять охоплюють не лише зоозахисну тематику. Вони дають можливість поговорити з учнями про відповідальність, технологічний розвиток, екологію та роль людини в суспільстві.

Де вчителям знайти нові уроки

Усі матеріали проєкту доступні безоплатно на сайті «Гуманна освіта та волонтерство».

Для зручності педагогів там є рубрикатор: уроки можна добирати за освітніми галузями та навичками, які вони допомагають розвивати. До кожного заняття підготовлено навчальні матеріали для завантаження.

Учителі можуть використовувати уроки повністю або адаптувати окремі завдання до потреб свого класу, поєднувати частини різних занять і доповнювати їх актуальними дослідженнями та новинами.

Загалом проєкт налічує 21 урок для молодшої, середньої та старшої школи. Усі вони пройшли педагогічну експертизу й отримали гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» від Українського інституту розвитку освіти МОН.

Чому гуманна освіта важлива

За даними Генеральної прокуратури України, за перші п’ять місяців 2025 року зареєстрували 386 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами. Це майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Автори ініціативи переконані, що змінювати ситуацію потрібно, зокрема, через освіту: формувати в дітей емпатію, повагу до живого та готовність допомагати тим, хто цього потребує.

Упродовж 2025–2026 навчального року до проєкту долучилися понад 2000 учителів, а навчальні активності охопили більш ніж 24 тис. дітей. Ініціатива також стала фіналістом міжнародної премії Shorty Impact Awards у категорії Animal Rights & Welfare.

Розширення програми на старшу школу дає змогу продовжити роботу з гуманними цінностями на наступному етапі навчання. А головна ідея цих уроків – показати учням, що знання мають практичне застосування: вони можуть допомогти не лише зрозуміти проблему, а й запропонувати рішення та втілити його у своїй школі чи громаді.