Буковинський клінічний онкологічний центр отримав пристрій віртуальної присутності лікаря біля пацієнта. Тепер пацієнти можуть отримувати консультації онкологів з Європи та США й не їхати для цього за кордон, повідомив генеральний директор медичного закладу Ігор Малишевський.

«Онкоцентр у Чернівцях отримав пристрій віртуальної присутності лікаря біля пацієнта – робот TelaDoc. Завдяки цьому пристрою онкологи з Європи і США можуть консультувати пацієнтів, щоб встановити діагноз чи скорегувати лікування», – зазначив гендиректор онкоцентру в коментарі «Суспільному».

За словами Малишевського, онкоцентр увійшов у мережу медичних онлайн-консультацій TelaDoc Health. Робот також дає змогу вмикатись онлайн під час складних оперативних втручань. Крім цього, через пристрій можна допомагати при діагностиці та виборі тактики лікування складних випадків. Зокрема, консультації щодо дообстеження, виду операцій, виду лікування, хіміотерапії, променевої терапії та хірургії.

Обладнання надали як гуманітарну допомогу.

Наразі в онкоцентрі триває навчання техніків. Щоб користуватись апаратом, вони мають скласти іспит та отримати сертифікат.

Загалом у 2022 році в Україну передали 21 робота TelaDoc як гуманітарну допомогу.

Система Teladoc Health – телемедичний проєкт, що надає можливості віртуальної допомоги. Система пройшла успішне випробування в Україні.

Як повідомляв ZAXID.NET, торік у березні подібний пристрій вперше використали львівські лікарі.