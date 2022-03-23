З допомогою цього пристою львівські лікарі можуть зв'язатися з колегами з будь-якої країни світу

До першого територіального медичного об’єднання Львова госпіталізували пацієнта з вкрай важкою травмою – біля нього розірвався снаряд, чоловік отримав численні мінно-вибухові травми. Для порятунку пораненого лікарі підключили спеціалістів з різних країн і застосували пристрій доповненої реальності, повідомила 23 березня прес-служба ЛОДА.

Характер травм пацієнта був незвичний для цивільної медицини, тож аби максимально якісно надати йому допомогу, лікарі залучили колег з інших клінік та навіть країн, які мають великий досвід в лікуванні схожих травм. І допоміг їм у цьому пристрій доповненої реальності американської компанії RealWear, що лише з'явився в Україні.

«Пацієнт потрапив до нас тиждень тому зі столиці з важкою мінно-вибуховою травмою. У нього були пошкоджені осколками руки, гомілки тощо. Наші лікарі двічі прооперували чоловіка. На щастя, зараз ми спостерігаємо позитивну динаміку реабілітації, тобто загальний стан стабілізується», – повідомила лікарка першого територіального медичного об’єднання Леся Пелещак.

Таких пристоїв в Україні лише чотири: один у Львові і три - в Києві

Пристрій доповненої реальності обладнаний потужною камерою з функцією зближення, двома мікрофонами і кріпиться на голові лікаря. Прилад під’єднується до інтернету та керується голосом. Залучати до консультації, що відбувається в режимі реального часу, можна спеціаліста у будь-якій точці світу. Єдина умова - наявність інтернету.

«Це унікальна річ, яка дає можливість в реальному часі з’єднати нас з колегами з усього світу, які нам можуть допомогти. Завдяки пристрою, вони бачать те саме, що ми, навіть у зближеному форматі. Водночас ми можемо отримувати рекомендації у момент операційного втручання, яку тактику слід обрати. Нову технологію вже опрацювали в країнах Скандинавії, але в Україні з таким приладом працюють вперше. Один такий апарат є у Львові, ще три – у Києві», – повідомив професор Львівського національного медичного університету Андрій Базилевич.

За його словами, апарат з додатковою реальністю незамінний під час роботи з пацієнтами, які отримали саме військові поранення.

До слова, пристрій доповненої реальності – це апарат першого покоління (HMT-1) американської компанії RealWear, який пройшов всі випробування та перевірений за останні шість років в країнах Європи та США.