Чернівці отримали від уряду 100 млн грн на реконструкцію аеропорту
На Буковину надійшли 100 млн грн, які Кабінет міністрів України виділив на реконструкцію Міжнародного аеропорту «Чернівці» імені Леоніда Каденюка. За інформацією заступника голови Чернівецької ОДА Богдана Ковалюка, найперше реконструюватимуть злітно-посадкову смугу.
«Ми вже провели консультації із Державною авіаційною службою України щодо технічних завдань та нормативних вимог до ремонту смуги. Найближчим часом плануємо оголосити тендер на виконання робіт», – зазначив Ковалюк.
В обласній адміністрації повідомили, що отримані 100 млн грн – це перший етап допомоги уряду із запланованої на ремонт чернівецького аеропорту. Разом з тим у відомстві не уточнили, скільки загалом грошей уряд має виділити на його реконструкцію.
Кабінет міністрів виділив гроші на реконструкцію чернівецького аеропорту, який перебуває у комунальній власності, 16 червня. Гроші виділено як субвенцію з державного бюджету місцевим на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери.