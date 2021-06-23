На Буковину надійшли 100 млн грн, які Кабінет міністрів України виділив на реконструкцію Міжнародного аеропорту «Чернівці» імені Леоніда Каденюка. За інформацією заступника голови Чернівецької ОДА Богдана Ковалюка, найперше реконструюватимуть злітно-посадкову смугу.

«Ми вже провели консультації із Державною авіаційною службою України щодо технічних завдань та нормативних вимог до ремонту смуги. Найближчим часом плануємо оголосити тендер на виконання робіт», – зазначив Ковалюк.

В обласній адміністрації повідомили, що отримані 100 млн грн – це перший етап допомоги уряду із запланованої на ремонт чернівецького аеропорту. Разом з тим у відомстві не уточнили, скільки загалом грошей уряд має виділити на його реконструкцію.

Кабінет міністрів виділив гроші на реконструкцію чернівецького аеропорту, який перебуває у комунальній власності, 16 червня. Гроші виділено як субвенцію з державного бюджету місцевим на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери.