Пройти обстеження за допомогою ангіографа тепер зможуть і мешканці Червонограда

МОЗ передало у Червоноградську міську лікарню, яка обслуговує понад 230 тисяч мешканців, ангіограф, вартістю понад 8 млн грн. Люди з підозрою на інфаркт тепер можуть пройти діагностику на місці, повідомив 17 лютого голова ЛОВА Максим Козицький.

«МОЗ передало у Червоноградську міську лікарню ангіограф вартістю 8 мільйонів 722 тисячі гривень. Цей апарат був необхідністю, адже медзаклад обслуговує понад 230 тисяч жителів району, крім того, район прийняв велику кількість вимушених переселенців. Люди з підозрою на інфаркт тепер можуть пройти ефективну діагностику, не виїжджаючи далеко від дому», – написав Максим Козицький.

Ангіограф буде доступний цілодобово. За допомогою апарата можна обстежити судини серця, нижніх кінцівок, ниркових артерій, виявити патологію судин, тромб у головному мозку.

«Цей апарат для нашої лікарні є довгоочікуваним. Відтепер усі жителі Червоноградського району з підозрою на інфаркт, зможуть отримати ефективну діагностику у нашому медзакладі. Зробити ангіографічне обстеження можна буде цілодобово. Якщо в людини підтверджують інфаркт і виникає потреба встановити стент, то одразу ж в операційній пацієнт отримає таку медичну послугу», – повідомив директор лікарні Ігор Грондзаль.

Уже три пацієнти пройшли діагностику на новому апараті. Усіх виписали з лікарні.

На Львівщині пройти обстеження за допомогою ангіографа тепер можна у Львові, Дрогобичі та Червонограді.