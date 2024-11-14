Аби проєкт був успішним та допоміг відновлювати Україну й втілювати у життя найкращі практики, представництво громад переймали досвід метрополії Брно (агломерації, яку чеське місто утворює разом із 184-ма сусідніми громадами). Співпраця із чеською метрополією має на меті отримати цінний досвід європейського рівня. Зокрема, щодо того:

як громади в метрополії узгоджують спільні інтереси;

який у них досвід напрацювання спільної стратегії;

як працює інтегрована транспортна система метрополії Брно;

як громади спільно вирішують проблему сміття;

як ЄС підтримує розвиток метрополій через інтегровані територіальні інвестиції.

Український агломераційний досвід здобуваємо швидше, ніж наші європейські колеги, і Львівська агломерація тут є лідером. Тому маємо вивчати їхні напрацювання та застосовувати запозичення.

«Бачимо, що стільки проєктів було реалізовано через їхню метрополію. Хто із членів агломерації хоче щось робити, то може скористатися великими пріоритетами. Віримо, що війна закінчиться перемогою, а Україна буде в ЄС. Тоді, сподіваюся, і більше допомоги буде скеровуватися на такі-от агломерації та спільні плани, які матимуть не точковий, а загальний принцип. Мене, до прикладу, зацікавило транспортне сполучення залізницею в межах чеської агломерації», – розповів очільник Великолюбінської громади Йосиф Фабрига.

«Метрополія Брно мене вразила. Йдемо подібним шляхом, хоча, можливо, в деяких речах ми навіть на кілька кроків попереду. Адже в нас немає часу на повільний розвиток, ми рухаємося швидше. Проєктна частина в чехів дуже цікава, можна взяти тут багато в них – багато кращого. Наприклад, є організації, які реалізують продукцію населення (овочі, фрукти тощо) до міста Брно – такий збут можна зреалізувати і в нас», – поділився Богдан Стахів, заступник голови Куликова.

На часі вивчення конкретних проєктів, які мають покращити життя мешканців громад Львівської агломерації. До прикладу, цікавою є робота Центру переробки та утилізації відходів метрополії Брно, адже тема сміття важлива і для нашого регіону. До речі, сортування і спалювання сміття відбувається на 4-х таких комплексах у Чехії – тобто один обслуговує територію розміром із усю Львівську область. «Найважливіше – практичний досвід, який може покращити як життя людей в наших громадах як Львова, так і навколишніх громад. А наше завдання – цей досвід втілювати в життя. Від цього буде користь усім мешканцям нашої агломерації. Однозначно найважливіший проєкт – поводження з твердими побутовими відходами. Це є проблема номер один кожної громади. Це великий проєкт, над ним треба працювати гуртом і максимально швидко втілити його в життя», – розповів очільник Новояричівської громади Петро Соколовський.

Такі метрополійні проєкти в Чехії і інших країнах підтримує ЄС – і наші громади теж в перспективі розраховують на таку підтримку. Тому корисним було довідатись деталі про роботу метрополій Центральної Європи та проєкт Interreg CE, де обмінюються кращими практиками агломерації п’яти країн-партнерів.

Тим часом мерам малих громад метрополії Брно було зі свого боку цікаво, як функціонує місцеве самоврядування та як провадять міжмуніципальну співпрацю в нас. Адже реформа децентралізації та територіальної організації влади в Україні є однією з найуспішніших в Європі та багато в чому досконалішою, бо наші громади мають більше повноважень. Агломерація же ж ці можливості ще примножить. І цьому має сприяти реалізація проєктів, передбачених у її стратегії. Натомість у Чехії є багато малих громад, можна сказати – подрібнених. Але це не заважає їм ефективно співпрацювати.

«Ті проєкти, які вони реалізовують, є спільні, всеохоплюючі для усієї метрополії. І нам це важливо, бо в нас велика та широка агломерація. Чеський досвід показує, що спільно можна подолати труднощі. Можу виділити той факт, що вони почали із транспорту, доступності та мобільності людей. Ми про це говорили більше на першому агломераційному форумі у Львові. Тож думаю, що нам теж треба брати за основу цю тактику», – вважає голова Жовківської громади Олег Вольський.

Досвід побудови транспортної системи метрополії Брно буде корисним і на Львівщині.

«Бачимо успішний розвиток метрополії Брно, яка працює з 2014 року. Ключовим, на мій погляд, проєктом, який ми можемо реалізувати в себе, є транспортний. На початку створення в чеської метрополії була така сама проблема, яка є в нас – тобто добирання мешканців з території радіусом 20-30 км навколо Брно. В нас такі самі є труднощі. Тому першочергово треба використати їхній досвід щодо використання залізничного транспорту, автобусних маршрутів, а також прокладення велодоріжок і нових трамвайних маршрутів. Тому, вважаю, що транспорт мав би бути ключовим, першим етапом у розвитку Львівської агломерації. Відтак перше, що зробимо після повернення, то покличемо на зустріч представників Укрзалізниці. Адже ми зараз почули, як на початку метрополії в Брно відновили залізничні станції довкола міста – в супутніх населених пунктах, а також в самому Брно. Тим більше, що ми маємо добре розгалужену залізничну колію, і її гріх не використати для сполучення саме в межах Львівської агломерації. І це також буде тим проєктом, який дозволить показати позитивний результат й долучити нових учасників до Львівської агломерації», – певен т. в. о. директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Орест Гринів.

Про не найкраще сполучення у Львівській агломерації згадав і голова Бібрки Роман Гринус: «Головне, щоби держава підтримувала громади і метрополію – і буде все гаразд. Звичайно, зараз усе іде на війну. Існування громад в агломераціях – чи то в Польщі, чи то в Чехії – є успішним. Звісно, нам не вистачає тих коштів, які мають метрополії в ЄС».

Через механізм інтегрованих інвестицій ЄС їх підтримує, тому що там є розуміння – спільні метрополійні проєкти дозволять кошти використовувати ефективніше і примножувати економічний розвиток держави. Про запровадження таких механізмів варто думати і у нас.

Отриманий чеський досвід Брно ретельно проаналізують в робочих комісіях у Львівській агломерації. А незабаром набуті в ЄС знання будуть втілені у проєкти розвитку. І перші точки дотику уже є. До прикладу, екологічний проєкт «Голасецькі озера» перегукується із ініціативами, які є в Львівській агломерації щодо Щирецького озера і Гамаліївського водосховища. Враховуючи це, домовились шукати можливості реалізувати ці схожі проєкти спільно.

Обмін досвідом організований Програмою Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» у партнерстві з Відділом управління ITI та метрополійної співпраці та Департаменту стратегічного розвитку та співпраці муніципалітету Брно.