Наші предки вірили, що впродовж Світлої седмиці слід утримуватись від земельних робіт

Великдень – одне з найважливіших християнських свят, тож більшість людей намагаються завершити всі справи до настання святкового дня. Проте це стосується не всіх видів робіт, адже погодні умови на початку квітня не завжди дозволяють вчасно впоратись із городніми справами. «24 Канал» пише, коли ж можна починати працювати на землі після Великодня.

Перший тиждень після Великодня має особливу назву – Світлий тиждень. У ці дні в храмах відкритими залишаються Царські врата, що символізує відкритість небес і велику духовну радість. Святкування триває до Вознесіння, і саме у цей період діють певні обмеження щодо фізичної праці, зокрема роботи на городі.

Наші предки вірили, що впродовж Світлої седмиці слід утримуватись від земельних робіт. Замість цього варто присвятити час молитві, відвідуванню церкви та спокійному святкуванню. Проте вже з другого тижня після Великодня можна сміливо повертатися до звичних сільськогосподарських справ – садити, обробляти землю, допомагати родичам.

Якщо ж існує нагальна потреба щось посадити, допустимо зробити це вже у вівторок після свята. Адже понеділок ще вважається святковим – це так званий «обливаний понеділок», у який не прийнято братися за важку працю, зокрема й на городі. А от у вівторок можна без гріха взятися до підготовки грядок чи висаджування розсади.