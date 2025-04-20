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У Світлий тиждень не можна проводити обряди вінчання

З 21 квітня розпочнеться Світлий тиждень – перший тиждень після Великодня, також відомий як Світла седмиця. Цей період символізує радість Воскресіння Христового та оновлення природи, тому він наповнений особливими традиціями та заборонами, яких варто дотримуватися, щоб зберегти духовну чистоту та гармонію. Що не варто робити у Світлий тиждень пише «24 Канал». Що не можна робити у Світлий тиждень: не можна сумувати за померлими та проводити панахиди. Цей час призначений для радості та святкування життя;

не можна проводити обряди вінчання, однак обряд хрещення проводити можна;

упродовж цих семи днів не можна дотримуватися посту, адже це вважається порушенням, яке може бути покаране Господом;

не слід упродовж семи днів займатись рукоділлям, прати речі, підмітати підлогу, лаятись чи сваритись. Що можна робити у Світлий тиждень: вітаються добрі справи, молитви та співи гаївок;

прийнято ходити в гості до родичів і друзів, обмінюватися побажаннями та дарувати одне одному символічні подарунки у вигляді крашанок чи паски;

весь тиждень потрібно гнати від себе погані думки, радіти життю, згадувати приємні моменти;

варто утриматись від буденних справ, особливо від важкої фізичної праці.

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