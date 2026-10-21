Багато хто вважає, що шкірка повністю захищає м’якуш від забруднень

Банани – одні з найпопулярніших фруктів: вони ситні, їх зручно їсти, а перед вживанням достатньо зняти шкірку. Багато хто вважає, що вона повністю захищає м’якуш від забруднень, проте це не зовсім так. Чому банани варто мити перед вживанням, пояснює видання Рysznosci.

Чи має сенс мити банан?

Так, банан варто мити перед вживанням, хоча його шкірку не їдять. Під час збирання, транспортування та продажу фрукти контактують із різними поверхнями й руками людей. Якщо чистити банан брудними руками або торкатися м’якуша, забруднення можуть потрапити на їстівну частину.

Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (FDA) рекомендує мити свіжі фрукти під проточною водою, навіть якщо перед вживанням ви зніматимете з них шкірку. Це допомагає запобігти перенесенню бруду й бактерій із поверхні на м’якуш під час очищення або нарізання. Однак важливо розуміти, що миття зменшує кількість бактерій, але не усуває їх повністю.

Як правильно мити банан?

Спочатку помийте руки з милом протягом 20 секунд. Потім промийте весь банан під прохолодною проточною водою та обережно протріть шкірку чистими долонями. Висушіть його паперовим рушником, а вже потім очистьте.

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Не використовуйте засіб для миття посуду, мило, відбілювач або спеціальні засоби для миття фруктів. Вони можуть залишатися на шкірці, а FDA не рекомендує застосовувати їх для очищення плодів.

Банани краще мити безпосередньо перед вживанням, а не одразу після купівлі. Волога на шкірці може сприяти появі плісняви під час зберігання.