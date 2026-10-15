Цей продукт теж допомагає поєднати інгредієнти, і сирники теж виходять ніжними

Приготувати сирники без яєць цілком можливо: замість них у тісто можна додати банан. Цей продукт теж допомагає поєднати інгредієнти, і сирники також виходять ніжними. Pixel Inform розповідає, як використати банани замість яєць.

Як замінити яйця бананом?

Банани можуть стати чудовою альтернативою курячим яйцям. Цей фрукт часто використовують у веганській та пісній випічці.

На 400 грамів сиру потрібно взяти один перестиглий банан середніх розмірів.

Розімніть банан виделкою до стану пюре, а потім ретельно змішайте його із сиром. Після цього додайте решту інгредієнтів.

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Так банан допоможе зв’язати масу та зробить сирники м’якшими, водночас додавши їм легкої природної солодкості.