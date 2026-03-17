Найчастіше сирники втрачають форму через надлишок вологи у сирі

Багатьом знайома ситуація, коли під час приготування сирників замість акуратних золотистих кружечків на сковороді виходить безформна маса. І головна проблема криється не в рецепті, а у властивостях інгредієнтів та їхньому балансі. Pixel Inform розповідає, чому ж сирники не тримають форму та як це виправити.

Чому сирники не тримають форму?

Найчастіше сирники втрачають форму через надлишок вологи у сирі. Якщо сир занадто мокрий, пастоподібний, він може «поплисти» під час нагрівання. Тому щоб цього уникнути обирай сухий, розсипчастий сир жирністю 5-9%. Він має виражену зернисту структуру і мінімум сироватки.

Але якщо ви купили вологий сир, перед приготуванням відкиньте його на дрібне сито або загорніть у кілька шарів марлі й добряче відіжміть. Ця проста дія кардинально змінить щільність майбутнього тіста.

Також важливо не забувати про яйце, яке скріплюватиме всю конструкцію. Яєчний білок при нагріванні згортається, міцно зв’язуючи сирні частинки. Але кількість яєць повинна бути помірною. Якщо ви додасте занадто багато яєць – отримаєте щільну структуру. А якщо додасте замало яєць – сирники просто розпадуться.

Ідеальна пропорція: одне середнє яйце на 250-300 грамів вже підготовленого, сухого сиру.