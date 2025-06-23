Глядачі обрали стрічку «Востаннє, коли ми були дітьми»

«Чілдрен Кінофест» оголосив переможців. Глядачі обрали найкращим фільмом фестивалю італійсько-французьку стрічку «Востаннє, коли ми були дітьми», яка отримала 4,7 балів. Заснований на однойменному італійському романі фільм розповідає про чотирьох дітей, які бавляться у війну, поки навколо вибухає справжня.

Також у межах фестивалю вдев’яте відбувся «Дитячий кіноконкурс». Організатори отримали 140 заявок від дітей із різних куточків України та тимчасових переселенців за кордон, серед яких обрали 19 фіналістів. Переможців визначило професійне журі українських кінематографісток: режисерка фільму «Погані дороги» та шоуранерка серіалу «Спіймати Кайдаша» Наталка Ворожбит, знана за ролями в картині «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» і серіалом «І будуть люди» акторка Марина Кошкіна, а також продюсерка стрічок «Ля Палісіада» й «Дім за склом» Валерія Сочивець.

Результати «Дитячого кіноконкурсу»:

Ґран-Прі (нагорода в розмірі 10 тис. грн) ‒ « Крила перемоги» (режисерки Варвара Васильєва, 9 років, Емма Іваночко, 9 років, Златослава Срібна, 10 років, місто Хотин, Чернівецька обл.);

(режисерки Варвара Васильєва, 9 років, Емма Іваночко, 9 років, Златослава Срібна, 10 років, місто Хотин, Чернівецька обл.); Найкращий анімаційний фільм у категорії 7‒10 років (5 тис. грн) ‒ «Чаклунка Меган та Зубастик» (режисер Роман Голенко, 10 років, місто Дніпро);

(режисер Роман Голенко, 10 років, місто Дніпро); Найкращий анімаційний фільм у категорії 11‒14 років (5 тис. грн) ‒ «В чому сенс життя» (режисерка Зоряна Зеленська, 13 років, місто Київ);

(режисерка Зоряна Зеленська, 13 років, місто Київ); Найкращий ігровий фільм у категорії 11‒14 років (5 тис. грн) ‒ «Шукачі метеоритів» (режисерка Олена Балацюк, 14 років, місто Фастів, Київська обл.);

(режисерка Олена Балацюк, 14 років, місто Фастів, Київська обл.); Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів та нагороду в розмірі 7 тис грн отримала стрічка «В чому сенс життя» Зоряни Зеленської.

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До фестивалю вже вдруге долучилося журі Спілки кінокритиків України у складі Оксани Волошенюк, Людмили Новікової та Антона Фролова, яке оцінювало мистецькі кіновисловлювання дітей та підлітків у дитячому кіноконкурсі. Дипломом нагородили стрічку «Кільцевий тролейбус» режисерки Майї Захарової та учнів курсу «Стоп-моушн» школи Мистецький Мурашник (9 років, місто Полтава) – «За глибоку повагу до спадщини минулого та створення виразного кіновисловлювання, що перетворює звичне коло на космічну орбіту мрії».

Згодом фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі «Чілдрен Кінофесту».

12-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест відбувся в гібридному форматі. Покази, які тривали в кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Запоріжжя та Чернігова, зібрали 20 тисяч глядачів і глядачок. І ще 20 тисяч глядачів подивились фільми Чілдрен Кінофесту в онлайн-кінотеатрі. Найпопулярнішою стрічкою спеціальної онлайн-платформи став фільм «Пеппі Довгапанчоха», який глядачі Чілдрен Кінофесту подивилися в межах ретроспективного показу, присвяченого 80-річчю створеної Астрід Ліндгрен героїні.

Почесною амбасадоркою фестивалю у 2025 році стала Світлана Тарабарова, українська співачка, композиторка та мама трьох дітей.