Емоційний інтелект допомагає володіти емоціями і ефективно комунікувати

Успіх у кар’єрі залежить не лише від набутих знань і досвіду, але й від вміння володіти своїми емоціями, здатності взаємодіяти з людьми й розуміти їх. Ці навички називають емоційним інтелектом. Для посад, які тісно пов’язані з соціальною комінукацією, такі вміння є ключовим для досягнення успіху. Що таке емоційний інтелект та як його розвивати, розповідає Еduсаtіоn.uа.

Що таке емоційний інтелект

Емоційний інтелект – це здатність розуміти, контролювати та використовувати емоції для ефективної комунікації з іншими людьми. До його складових належить:

самоусвідомлення – розуміння власних емоцій та їхнього впливу на саму людину та її оточення.

самоконтроль – здатність керувати емоціями в різних ситуаціях.

мотивація – внутрішній стимул до досягнення цілей.

емпатія – розуміння емоцій інших людей.

соціальні навички – вміння будувати стосунки, співпрацювати та вирішувати конфлікти.

Чому емоційний інтелект важливий для кар’єри

Управління стресом. Завдяки емоційному інтелекту в складних робочих ситуаціях можна уникнути паніки та зберігати холодний розум.

Комунікація. Якщо розуміти емоції співрозмовника, це сприятиме більш продуктивному спілкуванню при обговоренні робочих завдань.

Мотивація інших. Розвинений емоційний інтелект допоможе керувати командою, надихати підлеглих досягати кращих результатів.

Конфлікти. Високий емоційний інтелект допомагає під час суперечки знаходити компроміс та оминати загострення конфліктних ситуацій.

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Для яких професій емоційний інтелект особливо важливий

Емоційний інтелект потрібний кожній людині, він допомагає представникам будь-яких професій, особливо тих, де важлива взаємодія з людьми та стресостійкість. Наприклад:

Керівники. Емоційний інтелект допомагає лідерам мотивувати команду, знаходити вихід із кризових ситуацій та уникати конфліктів. Керівник з розвиненою емпатією краще розуміє потреби працівників і може підвищити продуктивність команди.

Комунікаційники та маркетологи. Уміння слухати аудиторію, розуміти її потреби та емоції дозволяє ефективніше створювати рекламні меседжі та будувати довіру до бренду.

Педагоги. Учителі та вихователі з високим емоційним інтелектом краще знаходять підхід до учнів, мотивують їх до навчання та допомагають долати труднощі.

Медичні працівники. Для лікарів та медсестер емоційний інтелект є важливим у встановленні довірливих відносин з пацієнтами, допомагає знизити стрес і налаштувати на одужання.

Менеджери з продажів. У продажах емоційний інтелект допомагає зрозуміти сумніви клієнта, адаптувати підхід і побудувати тривалі відносини.

Оператори та консультанти. Для цих професій емоційний інтелект важливий, оскільки допомагає налаштувати діалог, правильно виявити потреби та надати необхідну підтримку.

Рекрутери й HR-фахівці. Фахівцям з підбору персоналу важливо вміти читати невербальні сигнали, щоб краще оцінювати кандидата на співбесіді та створювати комфортні умови праці.

Практики розвитку емоційного інтелекту

Розвиток усвідомленості:

Щоденник тригерів. Фіксуйте ситуації, які вас зачепили, та емоції, які через це виникли. Для цього можна використовувати формулу «я відчуваю X у зв’язку з Y». Наприклад: я відчуваю тривогу, тому що не впевнений у результатах презентації. Так ви навчитеся розуміти, що стає поштовхами, які виводять вас із рівноваги;

Рефлексія. Ставте собі запитання на зразок «Чому я відчув це?». Розуміючи причини емоцій, ви навчитеся краще розуміти себе, адже за кожною емоцією стоїть певна потреба.

Керування емоціями:

Техніка 6 секунд, яка дозволяє «охолодити» емоції та діяти виважено. Коли «накочується хвиля» емоцій, дайте собі 6 секунд, перш ніж реагувати на ситуацію. Це не означає, що ви позбавитеся певної емоції, але вона не керуватиме вами, а підштовхне шукати вихід.

Дихальна техніка для зняття напруги. Наприклад, техніка 4-7-8 полягає в тому, щоб вдихати через рот 4 секунди, затримати подих на 7 секунд і повільно видихати протягом 8 секунд.

Соціальні навички:

Активне слухання. Полягає на зосередженості на словах співрозмовника, його жестах. Якщо виникають запитання, то після того, як він завершить думку, ставте уточнювальні запитання: «Що ти маєш на увазі під...?», «Можеш детальніше розповісти про...?». Щоб уточнити розуміння почутого, повторіть своїми словами, що сказав співрозмовник.

Практики використання «я-повідомлення» замість критики. Наприклад, «Я відчуваю…», а не «Ти завжди…».

Практика подяки. Щодня знаходьте три речі, за які ви вдячні собі та колегам. Це допомагає зосередитися на позитиві, зміцнює емоційну стійкість і покращує стосунки з оточенням.

Перевірити свій емоційний інтелект можна за допомогою різних тестів, наприклад тест IDR-GEIT або тест Н. Голл.